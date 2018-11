Украинцы опубликовали фотографию задержанного в Керченском проливе катера. Они считают, что повреждения нанесены из артиллерийского орудия

Фотографию малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины «Бердянск» 27 ноября в своем Twitter опубликовал «Украинский милитаристский портал».

На изображении видны повреждения — в первую очередь, отверстие в обшивке корабля. Украинские эксперты утверждают, что оно якобы было пробито снарядом из артиллерийской установки АК-630, установленной на российском пограничном катере «Изумруд».

Ukrainian sailors’ seizure



UPDATE 12:00 November 27



The first picture of Ukrainian "Berdyansk" small armored artillery boat damaged by Russian ships.



Expert estimates confirm the hit was by a 30 mm projectile from «Izumrud’s» AK-630 artillery system. pic.twitter.com/3fsm7F6SS7