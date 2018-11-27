Украинцы опубликовали фотографию задержанного в Керченском проливе катера. Они считают, что повреждения нанесены из артиллерийского орудия

Фотографию малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины «Бердянск» 27 ноября в своем Twitter опубликовал «Украинский милитаристский портал».

На изображении видны повреждения — в первую очередь, отверстие в обшивке корабля. Украинские эксперты утверждают, что оно якобы было пробито снарядом из артиллерийской установки АК-630, установленной на российском пограничном катере «Изумруд».

Ukrainian sailors’ seizure



UPDATE 12:00 November 27



The first picture of Ukrainian "Berdyansk" small armored artillery boat damaged by Russian ships.



Expert estimates confirm the hit was by a 30 mm projectile from «Izumrud’s» AK-630 artillery system. pic.twitter.com/3fsm7F6SS7 — Ukrainian Military Portal (@mil_in_ua_en) 27 ноября 2018 г.

Напомним, накануне Генштаб Украины обнародовал то, что он считает записью переговоров экипажей сторожевых российских кораблей с командованием. В них упоминался катер «Изумруд» и также шла речь о том, что именно он «открыл огонь на поражение». Проверить подлинность записи не представляется возможным, в ФСБ и Минобороны ее публикацию не комментируют. Сам факт участия «Изумруда» в операции в Керченском проливе подтвердили в ФСБ, когда опубликовали хронологию конфликта.

Эксперт "Фонтанки" говорит, что подобные повреждения возможны в двух случаях. Первый вариант – болванка, снаряд без взрывчатого вещества, который используется при учебных стрельбах. Второй вариант – накладной подрывной заряд. Используется спецназом, чтобы сделать дыру в закрытом помещении, где сидят те, кто не хочет открывать. После этого обычно в помещение пускают газ. Эксперт считает, что наиболее вероятен второй вариант.