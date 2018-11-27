Горсуд в Петербурге отменил постановление об аресте фигуранта «Сети» Филинкова. Дело вернут в район для повторного рассмотрения

Санкт-Петербургский городской суд вернет в нижестоящую инстанцию материалы дела участника организации «Сеть» Виктора Филинкова. Решение о продлении его ареста до 22 января отменено.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат обвиняемого Виталий Черкасов, вероятней всего, решение Горсуда 27 ноября связано с формальными признаками. Мера пресечения Филинкову 19 октября избиралась без его присутствия на заседании, так как фигурант в это время находился в «вынужденном турне» из Петербурга в Пензу и обратно. Во время заседания в Дзержинском районном суде он был в СИЗО в Нижнем Новгороде. Материалы вернут обратно в суд, тем временем мера пресечения Филинкову продлена на 20 суток, до 16 декабря.

Следствие считает Филинкова одним из участников террористического сообщества «Сеть», ячейки которого якобы были созданы в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Мужчину задержали в Пулково, жалобы обвиняемого на пытки электрошокером сотрудниками ФСБ дошли до Страсбургского суда.