18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 66.78р
75.62р
16:29 27.11.2018
Расширенный поиск

Общество
27.11.2018 15:30
Печать

Горсуд в Петербурге отменил постановление об аресте фигуранта «Сети» Филинкова. Дело вернут в район для повторного рассмотрения

Санкт-Петербургский городской суд вернет в нижестоящую инстанцию материалы дела участника организации «Сеть» Виктора Филинкова. Решение о продлении его ареста до 22 января отменено. 

Как сообщил «Фонтанке» адвокат обвиняемого Виталий Черкасов, вероятней всего, решение Горсуда 27 ноября связано с формальными признаками. Мера пресечения Филинкову 19 октября избиралась без его присутствия на заседании, так как фигурант в это время находился в «вынужденном турне» из Петербурга в Пензу и обратно. Во время заседания в Дзержинском районном суде он был в СИЗО в Нижнем Новгороде. Материалы вернут обратно в суд, тем временем мера пресечения Филинкову продлена на 20 суток, до 16 декабря. 

Следствие считает Филинкова одним из участников террористического сообщества «Сеть», ячейки которого якобы были созданы в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Мужчину задержали в Пулково, жалобы обвиняемого на пытки электрошокером сотрудниками ФСБ дошли до Страсбургского суда. 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
27.11.2018 11:00

Вы в поисках оригинального подарка на Новый год?

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга»(0+).
ГК «Эталон»
26.11.2018 16:38

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ЖК премиум-класса Stockholm
26.11.2018 15:27

ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Магазин Кей
26.11.2018 15:09

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
26.11.2018 13:20

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу
LEGENDA Intelligent Development
26.11.2018 12:56

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес
Андрей Попов/Depositphotos.com
26.11.2018 12:45

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов