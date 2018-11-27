«Пассажиравтотранс» снова переиграл антимонопольщиков в суде по делу о тарифах на петербургском автовокзале

Тринадцатый апелляционный суд подтвердил, что «Пассажиравтотранс» может оказывать услуги перевозчикам на автобусном вокзале на условиях новых договоров. Ранее петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выписало предупреждение предприятию и обязало его вернуться к прежним договорам.

Как сообщает «Пассажиравтотранс» 27 ноября, вторая инстанция подтвердила решение арбитража. Напомним, предприятие заключило новые договоры с перевозчиками на вокзальное обслуживание на единых для всех условиях, однако антимонопольный орган посчитал, что якобы невыгодные условия были им навязаны. «Пассажиравтотранс» обратился в арбитражный суд, и тот в августе 2018 года признал предупреждение незаконным.

«Фонтанка» рассказывала о проблемах, с которыми столкнулись перевозчики в связи с изменением условий обслуживания. Сегодня работа автовокзала, по данным «Пассажиравтотранса», осуществляется в нормальном режиме. Договоры заключены более чем с 70 перевозчиками. За 10 месяцев 2018 года автовокзал обслужил более 770 тысяч пассажиров.