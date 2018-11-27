«Мост глупости» на Софийской поймал «юбилейную» жертву

Очередной «юбилей» отмечает «мост глупости» на Софийской улице в Петербурге. Сегодня, 27 ноября, под ним не прошла 160-я «Газель».

Фотографии аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Фургон получил небольшие повреждения.

Твиттер моста, ведущий подсчёт, видимо, ещё готовит публикацию. Последний застрявший – 159-й – был зафиксирован в субботу, 10 ноября.

Утро субботы не задалось для 159й Газели. Определённо, тряпочки-ограничители перед мостом не очень помогают. pic.twitter.com/tVF2mffH4w — Мост глупости (@FoolsBridge) 10 ноября 2018 г.

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м. А поистине мировой знаменитостью стал после того, как получил канал в Twitter. Городские власти активно взялись за объект после того, как юбилейная, 150-я, «Газель» застряла там аккурат в День города, 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше. И в ленты новостей теперь даже чаще попадают его «собратья-конкуренты», многие из которых гораздо старше него (напомним, «Фонтанка» насчитала в Петербурге с десяток таких).

Благодаря этому мему широко расходятся новости об аналогичных ДТП в других городах России и даже за рубежом. Например, в конце октября шотландский «мост глупости» одним махом срезал крыши нескольким «Рендж Роверам».

В Москве же на днях произошло вот такое зрелищное ДТП.

Калужское шоссе. Пешеходный мост и самосвал. pic.twitter.com/EDW3wt8zjt — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 18 ноября 2018 г.





