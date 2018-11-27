«У российских гомосексуалистов нет перспективы вновь обрести свободу собраний в ближайшем будущем». ЕСПЧ назвал незаконным запрет гей-парадов в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск активиста Николая Алексеева против российских властей, которые несколько раз запретили представителям ЛГБТ-сообщества провести гей-парады.

«В июне 2013 года в российское законодательство был введен запрет на так называемую «пропаганду гомосексуализма», и эти основания были использованы для дальнейшего отказа в выдаче разрешений на проведение публичных мероприятий ЛГБТ», – говорится в опубликованном 27 ноября решении ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия нарушила сразу несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод, включая 11-ю, гарантирующую свободу собраний; статью 13 — право на эффективное средство правовой защиты, а также 14-ю, запрещающую любые формы дискриминации.

«Заявители жаловались на запрет на проведение публичных мероприятий лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), навязанный властями, и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении», – говорится в постановлении суда.

Кроме того, ЕСПЧ настаивает, что ограничения российских властей на проведение мероприятий представителей ЛГБТ-сообщества не могут оправдываться соображениями общественного порядка. Европейский суд призвал Россию устранить нарушения.

Николай Алексеев на своей странице во «ВКонтакте» приветствовал вердикт, поблагодарив лично судью Хелен Келлер. Она в своем заявлении по поводу дела активиста подчеркнула, что у российских геев нет «реальной перспективы вновь обрести свободу собраний в ближайшем будущем».

Напомним, что это не первый раз, когда ЕСПЧ рассматривает дела, касающиеся прав геев в России. Так, в 2017 году он признал российский закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних дискриминационным. Начиная с 2008 года российские активисты неоднократно обращались в ЕСПЧ по поводу запретов гей-парадов. В 2018 году Алексеев рассказал, что власти якобы не допустили проведение таких мероприятий в 118 населенных пунктах. Именно это он и решил оспорить в ЕСПЧ. Суд несколько раз признавал незаконными запреты собраний представителей ЛГБТ-сообщества.