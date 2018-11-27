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Общество
27.11.2018 14:43
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«Отказано во въезде в Украину». Киев депортировал 47 россиян, прилетевших белорусскими рейсами

Застрявших накануне в киевском аэропорту Жуляны россиян депортировали в Минск. В загранпаспорте пограничники поставили им отметку «отказано во въезде в Украину». 

Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок, петербурженка Дарья Мерненко, в столицу Белоруссии группа из 15 человек отправилась в пять утра 27 ноября рейсом компании Belavia. 

«Украина нам не предлагала ни воды, ни еды. Но нас женщина, которая с нами была, провела в бизнес-зал по своей карточке, и у нас все было в порядке с едой», — отметила девушка. 

Как рассказали «Интерфаксу» в государственном пограничном комитете Белоруссии, с утра понедельника воздушным транспортом из Киева вернулись 47 россиян. Им отказали во въезде на Украину. При этом пограничные службы не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы иностранными гражданами. На наземных пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного транспорта массового возврата россиян на границе Белоруссия — Украина не фиксируется.

Накануне пассажиры рейса авиакомпании Belavia B2829 Минск — Киев застряли в аэропорту Жуляны. Самолёт приземлился на Украине, после чего россиян отказались выпускать с территории воздушной гавани. Пограничники объяснили запрет «недостаточным обоснованием визита на Украину», хотя у некоторых пассажиров были оформлены официальные приглашения. Связывать депортацию с введением военного положения пограничники отказались.

Справка:

Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. (К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».) Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

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