«Отказано во въезде в Украину». Киев депортировал 47 россиян, прилетевших белорусскими рейсами

Застрявших накануне в киевском аэропорту Жуляны россиян депортировали в Минск. В загранпаспорте пограничники поставили им отметку «отказано во въезде в Украину».

Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок, петербурженка Дарья Мерненко, в столицу Белоруссии группа из 15 человек отправилась в пять утра 27 ноября рейсом компании Belavia.

«Украина нам не предлагала ни воды, ни еды. Но нас женщина, которая с нами была, провела в бизнес-зал по своей карточке, и у нас все было в порядке с едой», — отметила девушка.

Как рассказали «Интерфаксу» в государственном пограничном комитете Белоруссии, с утра понедельника воздушным транспортом из Киева вернулись 47 россиян. Им отказали во въезде на Украину. При этом пограничные службы не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы иностранными гражданами. На наземных пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного транспорта массового возврата россиян на границе Белоруссия — Украина не фиксируется.

Накануне пассажиры рейса авиакомпании Belavia B2829 Минск — Киев застряли в аэропорту Жуляны. Самолёт приземлился на Украине, после чего россиян отказались выпускать с территории воздушной гавани. Пограничники объяснили запрет «недостаточным обоснованием визита на Украину», хотя у некоторых пассажиров были оформлены официальные приглашения. Связывать депортацию с введением военного положения пограничники отказались.