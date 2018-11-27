На космодроме Восточный выявлены критические дефекты. В списке три объекта

Центральный распределительный пункт, резервуар для сбора сточных вод и одно из стартовых сооружений на космодроме Восточный были построены с нарушениями, которые в документации закупки на корректировку названы критическими.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о строительстве стартового комплекса РН «Союз-2», площадка 1С. В список попали арматурные соединения на Центральном распределительном пункте, рабочие швы при бетонировании резервуара для сбора сточных вод и деформационный шов фундаментных плит на стартовом сооружении ГП-1.

На устранение этих дефектов, разработку технических решений и корректировку рабочей, проектной и сметной документации выделено 4,9 миллиона рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

Ранее сообщалось, что под стартовым комплексом космодрома были найдены пустоты. Контракт на их устранение получила фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей.