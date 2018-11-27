На космодроме Восточный выявлены критические дефекты. В списке три объекта
Центральный распределительный пункт, резервуар для сбора сточных вод и одно из стартовых сооружений на космодроме Восточный были построены с нарушениями, которые в документации закупки на корректировку названы критическими.
Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о строительстве стартового комплекса РН «Союз-2», площадка 1С. В список попали арматурные соединения на Центральном распределительном пункте, рабочие швы при бетонировании резервуара для сбора сточных вод и деформационный шов фундаментных плит на стартовом сооружении ГП-1.
На устранение этих дефектов, разработку технических решений и корректировку рабочей, проектной и сметной документации выделено 4,9 миллиона рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
Ранее сообщалось, что под стартовым комплексом космодрома были найдены пустоты. Контракт на их устранение получила фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей.
Справка:
Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета вместе со спутниками упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно. Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.