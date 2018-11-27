Две трети банков Петербурга оказались прибыльными в 2018 году. «Санкт-Петербург» побил рекорд за всю историю

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за январь – сентябрь 2018 года, по МСФО, составила 6,5 млрд рублей (на 12,8% больше аналогичного периода прошлого года), достигнув наивысшего результата за всю историю кредитной организации, говорится в сообщении банка.

В частности чистый процентный доход за указанный период вырос на 13,5%, до 15,8 млрд, чистый комиссионный доход — на 12,2%, до 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 6%, до 376,2 млрд рублей.

«Несмотря на волатильность на финансовом рынке и снижение торгового дохода, результаты третьего квартала оказались сильными. Главные достижения банка связаны с ростом кредитного портфеля и увеличением процентного и комиссионного дохода. Нас очень радует, что основной бизнес банка улучшает свою результативность», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Александра Савельева.

По данным Центробанка, по итогам 9 месяцев 2018 года, по РСБУ, прибыльными оказался 21 банк из 31-го, зарегистрированного в Петербурге, остальные 10 получили убыток. Из числа прибыльных банков 12 кредитных организаций смогли увеличить чистую прибыль в сравнении с 9 месяцами 2017 года, у 9 банков прибыль сократилась.

Больше всего денег за этот период заработали банки ВТБ, «Россия» и «Санкт-Петербург». Самыми убыточными оказались Балтинвестбанк, Международный банк Санкт-Петербурга и Балтийский банк.