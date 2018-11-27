На КАД пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, у машины вырвало двигатель

Многокилометровая пробка образовалась днем 27 ноября из-за аварии на одном из самых загруженных участков КАД в Петербурге – в районе вантового моста через Неву.

На внешнем кольце между Октябрьской набережной и Мурманским шоссе столкнулись два «Фольксвагена», «у одного мотор вырвало, ещё дымится», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях отмечают, что неподалёку от места ДТП якобы видели раздетого человека. «Там голышок бегает вроде», – пишет Иван.

В 13:48 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку длиной 6,3 километра от проспекта Обуховской Обороны до Мурманского шоссе, в которой можно потерять 28 минут, что на 24 минуты больше обычного. «Идёт эвакуация вроде, пишут. Еле едем», – информирует из пробки Иван.

Съезд на Октябрьскую набережную и движение по ней также затруднены, но по другой причине – из-за дорожных работ.