На городской акции «Ты должен знать!» расскажут о ВИЧ

В Петербурге 29 и 30 ноября пройдет ежегодная городская сетевая акция «Ты Должен знать!». Она направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, рискованного поведения и стигматизации людей, живущих с ВИЧ, и приурочена ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

В течение двух дней на более чем десяти площадках в разных районах города все желающие смогут принять участие в различных интерактивах, где смогут узнать историю распространения ВИЧ, способах защиты и профилактики и о мифах, которые окружают это заболевание, рассказали в Городском центре социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», который вместе с комитетом по молодежной политике организовал акцию.

Кроме того, 30 ноября на центральной площадке на Малой Конюшенной улице будет работать мобильная лаборатория Фонда «Гуманитарное Действие», где бесплатно и анонимно любой желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста.

Более подробно об акции, а также адреса площадок, где будут проходить мероприятия, можно узнать в официальном паблике.