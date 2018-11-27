Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в Роскосмосе

Шестнадцать уголовных дел возбуждено из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос». Ещё по 44 материалам ведутся проверки, которые также могут перерасти в новые производства. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной 27 ноября.

По его словам, надзорное ведомство проверяло госкорпорацию в 2017-м и первой половине 2018 года. Прокуратура изучала документы, которые относились к деятельности предыдущего руководства Роскосмоса. Выявлено 1,7 тысячи нарушений закона.

«Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы», — цитирует Куренного РБК со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе Роскосмоса отметили, что проверки касались работы предыдущего руководства госкорпорации. «Мы оказываем полное содействие в проведении Генпрокуратурой проверочных мероприятий», — заявили в компании.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса.

С 2015 года по май 2018 года Роскосмос возглавлял Игорь Комаров. В мае 2018 года Комарова сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он был назначен указом президента Владимира Путина. После смены руководителя в корпорации начались проверки.