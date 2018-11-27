В приграничной Финляндии фиксируют рост турпотока из России

На территории Южной Карелии зафиксировано 600 тысяч ночевок за 9 месяцев 2018 года, доля россиян составляет примерно четверть. Об этом на пресс-конференции в Петербурге 27 ноября заявил директор компании по продвижению региона goSaimaa Ltd., Юха Сорьонен.

По его словам, Южная Карелия остается регионом номер один в Финляндии по количеству однодневных поездок с целью шопинга, поэтому, когда у россиян длинные выходные, у торговцев тоже праздник. «Это для нас важный сегмент», – подчеркнул Сорьонен.

Он также отметил положительную динамику турпотока из России. «За последние два года мы ощущаем стабильный рост, нижняя точка, которая была два года назад, пройдена», – констатировал представитель региона. Наибольший подъем наблюдается летом и в новогодние праздники, однако, как отметил Сорьонен, в регионе круглогодичный туризм, и периодов резкого роста или спада нет.

«Я вчера разговаривал с руководством спа-отелей, и они отметили, что бронирование идет очень активно. Наблюдается тенденция, что люди заблаговременно бронируют номера, – сказал Сорьонен. – Насколько я знаю, места ещё есть, но отельеры рассчитывают на 100-процентную заполненность».