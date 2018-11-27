Виновницей ДТП с пятью погибшими в Подмосковье называют жену начальника подольской полиции

Виновницей аварии с пятью погибшими, произошедшей в Подмосковье в октябре, по данным СМИ, оказалась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина. В полиции сообщили о возбуждении дела в отношении автомобилистки, но её имени не называют.

ДТП случилось 17 октября на 44-м километре Старосимферопольского шоссе. У минивэна Mitsubishi Grandis лопнуло колесо, водитель остановился у разделительного отбойника. На кадрах, сделанных регистратором, видно, как вышедший из салона минивэна мужчина разговаривает по телефону.

Спустя пару минут в Mitsubishi на скорости врезался Land Cruiser, за рулём которого якобы находилась 34-летняя супруга начальника полиции Подольска Артура Озерова, передают 27 ноября «Вести». «Я вышел, хотел знак поставить, смотрю, он быстро едет. Я руку поднял. И в этот момент он на большой скорости врезался в мой микроавтобус», – рассказал водитель Mitsubishi телекомпании «Кварц» сразу после ДТП.

Четверо из шести находившихся в минивэне пассажиров погибли на месте, их тела вырезали из искорёженной машины. Ещё один скончался в больнице. Двое получили травмы. Женщину-водителя Toyota госпитализировали с переломом плеча.

В отношении водителя Toyota ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 15 ноября женщине было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передаёт агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.