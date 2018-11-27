Петербург и Юго-Восточная Финляндия на деньги ЕС запускают создание совместного туристического коридора

В декабре Петербург и приграничный регион Финляндии приступают к реализации совместного проекта «Туристический коридор Санкт-Петербург – Саймаа», чтобы создать единый турпродукт для гостей из других стран, в частности из Азии. Об этом на пресс-конференции в Петербурге 27 ноября сообщила начальник отдела по развитию «Городского информационно-туристского бюро» Анна Невинская.

Общий бюджет проекта, который рассчитан на три года, составляет около 800 тысяч евро. 80% из них предоставляется в качестве гранта в рамках программы приграничного сотрудничества «Европейский инструмент соседства "Юго-Восточная Финляндия – Россия" 2014-2020».

Остальные 20% выделяются партнёрами проекта: это Савонлинна, Миккели, Иматра и Лаппеенранта, а со стороны России — Петербург и Ленобласть. Грант на 50% состоит из финансирования ЕС, на 50% – из средств России и Финляндии в равных долях.

Поставщиков туруслуг хотят объединить под единым брендом. Предполагается, что в одном туре будут и российские, и финские города. «В течение поездки туристы смогут погрузиться в атмосферу культуры и искусства Петербурга, а в регионе Саймаа — в мир чистейшего воздуха, озер, познакомиться с фауной и насладиться спа и финскими развлечениями», – сказала Невинская.

На вопрос о том, какой рост турпотока принесет этот коридор, у представителей городов ответа пока нет.

«Наша задача — продвижение регионов и создание турпродукта, и здесь важная роль отводится туроператорам, которые будут его продавать, мы же создаем для этого необходимые условия», – отметила директор по маркетингу города Лаппеенранта Мирка Рахман.

К проекту будут привлечены РЖД, туроператоры, маркетинговые агентства и СМИ.

«Я уверен, что благодаря нашим усилиям мы сможем сделать наш регион более популярным среди туристов из дальних стран, например из Азии», – заявил мэр Лаппеенранты Киммо Ярва.

Юго-Восточная Финляндия активно продвигает себя в Китае, интерес азиатов к региону растет.

Как отметил начальник сектора региональных и международных проектов комитета по развитию туризма Петербурга Александр Мартынов, «деятельность Иматры и Лаппеенранты — пример того, как город должен заниматься своим маркетингом».