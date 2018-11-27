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Вслед за памятником Канту краской облили его могилу и мемориальную табличку в Калининграде

Вслед за памятником Иммануилу Канту неизвестные облили розовой краской могилу ученого, которая находится на территории Калининградского кафедрального собора. Об этом днем 27 ноября рассказала в Facebook музыковед Вера Таривердиева. Она директор концертной площадки, которая располагается в стенах недействующего католического храма. 

Судя по фото, выложенному Таривердиевой, на надгробных плитах — та же самая яркая краска, что ранее изуродовала памятник Канту в сквере перед Балтийским федеральным университетом. Предположительно, действовал один и тот же человек. Жена знаменитого советского композитора считает, что вандал орудовал ночью. 

Не обошел стороной злоумышленник и мемориальную табличку на Ленинском проспекте. Она установлена на месте дома, в котором родился и жил Иммануил Кант, сообщает издание «Новый Калининград».

Напомним, ранее стало известно о надругательстве над памятником немецкому философу — уроженцу Кенигсберга. Неизвестный не только облил его краской, но и бросил рядом «разжигающую» листовку. В тексте автор обращается к студентам Балтийского федерального университета. Упоминая национальность ученого 18-го века, злоумышленник причисляет его к «врагам» и требует срывать таблички и «вымарывать чужое имя из своих» документов. 

Местные жители связывают акцию с конкурсом «Великие имена», в рамках которого именем Канта предлагается назвать калининградский аэропорт Храброво. Именно этот вариант сначала лидировал, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Но разрыв небольшой: за имя Канта проголосовали 32% участников, за Елизавету Петровну — 34%.

Справка:

Иммануил Кант был похоронен в «профессорской усыпальнице» Калининградского собора в 1804 году и стал последним похороненным в нём человеком. В 1880 году над могилой Канта была возведена часовня в стиле неоготики, которая к концу Первой мировой войны (1918) находилась в весьма плачевном состоянии.

К 200-летнему юбилею Канта (1924) на месте старой часовни по проекту Фридриха Ларса было возведено новое сооружение, выполненное в виде открытого колонного зала. Внутри зала стоит каменный гроб, который является кенотафом, останков Канта в нём нет, они покоятся глубже.

Могила Канта была отреставрирована в 1996 году, в числе первых работ по восстановлению католического собора.

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