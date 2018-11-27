Вслед за памятником Канту краской облили его могилу и мемориальную табличку в Калининграде

Вслед за памятником Иммануилу Канту неизвестные облили розовой краской могилу ученого, которая находится на территории Калининградского кафедрального собора. Об этом днем 27 ноября рассказала в Facebook музыковед Вера Таривердиева. Она директор концертной площадки, которая располагается в стенах недействующего католического храма.

Судя по фото, выложенному Таривердиевой, на надгробных плитах — та же самая яркая краска, что ранее изуродовала памятник Канту в сквере перед Балтийским федеральным университетом. Предположительно, действовал один и тот же человек. Жена знаменитого советского композитора считает, что вандал орудовал ночью.

Не обошел стороной злоумышленник и мемориальную табличку на Ленинском проспекте. Она установлена на месте дома, в котором родился и жил Иммануил Кант, сообщает издание «Новый Калининград».

Напомним, ранее стало известно о надругательстве над памятником немецкому философу — уроженцу Кенигсберга. Неизвестный не только облил его краской, но и бросил рядом «разжигающую» листовку. В тексте автор обращается к студентам Балтийского федерального университета. Упоминая национальность ученого 18-го века, злоумышленник причисляет его к «врагам» и требует срывать таблички и «вымарывать чужое имя из своих» документов.

Местные жители связывают акцию с конкурсом «Великие имена», в рамках которого именем Канта предлагается назвать калининградский аэропорт Храброво. Именно этот вариант сначала лидировал, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Но разрыв небольшой: за имя Канта проголосовали 32% участников, за Елизавету Петровну — 34%.