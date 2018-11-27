Два участника викторины «Что вы знаете про «Ну, погоди!»?» получат приглашения на новогоднее шоу

Победителям викторины «Что вы знаете про «Ну, погоди!»?», правильно ответившим на все вопросы, корпорация PMI вручит приглашения на новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду».

Ответы принимались с 20 по 23 ноября включительно до 23.00 по московскому времени, причем необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон. И в итоге на праздничное квест-шоу отправятся петербуржцы Татьяна Акимова и Станислав Бальский. Благодарим всех участников нашей викторины.

А теперь — правильные ответы на вопросы теста:

1. В 1973 году Феликс Камов, один из сценаристов сериала, подал документы на выезд в Израиль. В результате «Ну, погоди!» закрыли, и новые выпуски перестали выходить. Считается, что возобновление серии произошло благодаря Анатолию Папанову. Он пришел в «Союзмультфильм» и рассказал, как на официальном мероприятии встретил председателя Президиума Верховного Совета Николая Подгорного. Тут поинтересовался судьбой сериала, а потом признался, что он нравится ему, его детям и «товарищам». После этого работа над мультфильмом продолжилась с участием оставшихся двух авторов — Аркадия Хайта и Александра Курляндского.

2. Въедливый робозаяц из четырнадцатой серии успел назвать себя 23 раза, волка — 20 раз, а затем получил молотком по голове. Впрочем, лучше не стало, и от созданного собственными лапами монстра волку пришлось спасаться бегством.

3. Тринадцатый выпуск серии был посвящен Летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. В финале мультфильма герои побеждают в велогонке, и Олимпийский Мишка, официальный талисман соревнований, вручает им призовой торт.

4. Владимир Высоцкий согласился озвучить волка, однако худсовет мультфильма его кандидатуру не одобрил: актер считался фигурой одиозной и мог навлечь неприятности на весь проект. В итоге в первом выпуске сериала остался лишь небольшой музыкальный поклон: волк, забираясь по веревке на балкой зайца, насвистывает «Песню о друге». Видимо, в этот момент он чувствует себя альпинистом.

5. Художник и режиссер Вячеслав Котеночкин увидел будущего волка на улице совершенно случайно. Вот как он описывал его впоследствии: «Смотрю к стенке дома прислонился такой здоровый парень. У него длинные черные волосы, на губах висит сигарета, грудь впалая, животик так вывалился. Пришел, нарисовал карикатуру на этого парня — так у нас появился второй герой нашего фильма».

6. В 1988 году Вячеслав Котеночкин, сценарист Александр Курляндский и художник Светозар Русаков получили Государственную премию СССР именно за «Ну, погоди!». Властям понадобилось 19 лет, чтобы признать заслуги людей, создавших всенародно популярный мультфильм.

7. Если взять советскую электронную игру «Ну, погоди!» и наловить в волчью корзину яиц на 1000 очков, то... ничего интересного не произойдет. Вам не покажут фрагмент мультфильма. И заяц не выйдет на экран, чтобы подарить волку букет цветов. Вместо этого игра просто начнется заново на более высокой скорости.

8. В этом году Банк России выпустит памятные монеты с изображением зайца и волка, занимающихся фигурным катанием. В оборот поступит 3 000 трехрублевых серебряных монет и 500 000 — из недрагоценного металла, достоинством в 25 рублей. Таким образом, суммарный номинал всех мультяшных денег составляет 12 509 000 рублей.

9. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров начал сотрудничать с «Союзмультфильмом» осенью 2018 года. Тогда он впервые вышел на сцену в белой майке с волком, играющим на электрогитаре. Это образ из девятого эпизода «Ну, погоди!», доработанный художниками студии специально для Шнура.

Напомним, что шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» будет проходить в Петербурге в период с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Место проведения — многофункциональный комплекс «М-1 Арена». Рекомендуемый возраст маленьких зрителей — от 3 до 12 лет. Продолжительность — 1 час 15 минут.