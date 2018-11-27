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Общество
27.11.2018 13:39
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Верховный суд России выступил против наказания за покупку «шпионской техники»

Приобретение так называемого «шпионского оборудования» для личного пользования не должно наказываться по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). К такому выводу пришел Верховный суд.

«Сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и сбыт именно таких технических средств», – цитирует 27 ноября текст проекта постановления пленума ВС РАПСИ.

Высшая инстанция указала, что иногда потребитель не может знать о всех дополнительных функциях устройства, которое в Интернете позиционируется как бытовое. В этой ситуации состава преступления Верховный суд не нашел. Кроме того, под 138 статью не попадает покупка техники для личной безопасности членов семьи и слежки за животными. Особо подчеркивается, что обладатели такого оборудования не должны посягать на конституционные права граждан.

При этом Верховный суд пришел к выводу, что, например, смартфоны, диктофоны и видеорегистраторы могут считаться специальными техническими средствами, если их наделили новыми качествами, позволяющими негласно получать информацию. «В случаях, когда для установления принадлежности технического средства к числу специальных, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, требуются специальные знания, суд должен располагать соответствующими заключениями специалиста или эксперта», – подчеркивается в проекте постановления.

Ранее Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники, если при этом не преследовались преступные цели. «В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет», – заявили в надзорном органе.

За последние два года в России было возбуждено 765 уголовных дел за незаконный оборот специальных технических средств. Этот вопрос начал широко обсуждаться после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которому рассказали историю курганского фермера Евгения Васильева, купившего в интернет-магазине GPS-трекер для своего теленка. На беду сельского жителя, в гаджете обнаружился встроенный микрофон, который можно включать дистанционно. В итоге сельчанин попал под следствие, и ему было предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ. Президент признался, что даже не был в курсе, что в России действует подобный уголовный запрет, однако дал поручение правительству разобраться.

Уголовное дело в отношении Васильева тогда прекратили, а ФСБ пообещала дать более точное определение спецсредствам для негласного сбора информации. Пакет поправок был опубликован в июне 2018 года. Служба предложила считать техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент», а также «программное обеспечение», которым намеренно «приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». При этом Федеральная служба безопасности предложила отнести к шпионской технике любые приборы, в том числе и бытовые, что не решило проблему.

Против статьи о шпионских устройствах в разное время выступали Торгово-промышленная палата России и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

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