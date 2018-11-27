Центризбирком увеличит аппарат, добавив управление по инновациям

Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни изменит структуру аппарата. Об этом 27 ноября сообщили источники «Фонтанки», а также издания РБК.

Предполагается, что количество управлений в аппарате ЦИКа увеличится с 7 до 10. План новой структуры есть в распоряжении нашего издания. Помимо реорганизации управлений, отвечающих за финансовое и правовое обеспечение, реформаторы хотят организовать два новых управления. Одно из них — связанное с внедрением инноваций и информационными технологиями. Как отмечают собеседники РБК, этот блок внедряется в соответствии с пожеланиями главы ЦИК Эллы Памфиловой, с подачи которой весной 2018 года была апробирована система «мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений.

Также изменения в аппарате затронут блок, который отвечает за связи с иностранными государствами: отдел международного сотрудничества и информации может превратиться в управление по вопросам взаимодействия с партиями и международного сотрудничества.

Помимо прочего, в проекте изменений прописано, что количество заместителей главы аппарата ЦИК должно сократиться с четырех до трех, советников председателя комиссии останется двое вместо четырех.

В пресс-службе ЦИК корреспондентам РБК не стали комментировать подлинность документа. Его могут утвердить в среду, 28 ноября, на заседании ЦИК.