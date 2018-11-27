Нападающий «Зенита» Дриусси назван лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги

Большинство болельщиков в голосовании за лучшего игрока 15-го тура Российской премьер-лиги высказались за нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Как сообщает 27 ноября пресс-служба РПЛ, аргентинскому футболисту отдали предпочтение 20 392 пользователя социальной сети «ВКонтакте», что составило 53,04 процента от общего числа проголосовавших.

Напомним, Дриусси забил победный гол в ворота «Ростова», что позволило «Зениту» сохранить пятиочковый отрыв от второго места и завершить первый круг чемпионата на первой строчке в турнирной таблице.

Второе место в голосовании занял защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон (10 641 голос, 27,68%), третье — форвард «Спартака» Луис Адриано (3 390 голосов, 8,82%).