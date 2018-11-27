Замдиректора дачного ГУПа отпустили с извинениями. Фамилию сотрудницы мошенники называли в связи с аферами в многоквартирных домах

Заместитель директора ГУП ДО «Пригородное» Надежда Капленко не проходит как подозреваемая по делу о мошенничестве. Она смогла убедить следователей, что к аферам с многоквартирными домами в Сестрорецке ни замдиректора, ни само предприятие отношения не имеет.

Как рассказала «Фонтанке» 27 ноября Надежда Капленко, с рабочего места на Ординарной улице в Петербурге ее увезли утром в пятницу, 23 ноября. Оперативники показали ей бумагу, в которой говорилось о хищении госимущества, однако о деталях рассказали уже в отделе полиции в Курортном районе.

Беседы с районными следователями заняли весь день, но в итоге сотрудники полиции убедились в непричастности замдиректора к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По ее словам, в материалах фигурируют дома в Сестрорецке, к которым предприятие не имеет никакого отношения. Мошенники якобы использовали поддельные документы при нелегальной перепродаже квартир, в бумагах фигурировала фамилия Капленко. «ГУП не занимается многоквартирными домами, и у нас нет объектов в Сестрорецке. Да и о продаже речи не идет, мы сдаем и обслуживаем дачные дома», – добавила сотрудница предприятия. Она также отметила, что перед ней извинились и отпустили домой без каких-либо обязательств.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Капленко задерживали в качестве подозреваемой по делу о выводе участков на берегу Финского залива из государственной собственности в частную. В материалах фигурирует сумма в пять миллионов рублей.