Замдиректора дачного ГУПа отпустили с извинениями. Фамилию сотрудницы мошенники называли в связи с аферами в многоквартирных домах
Заместитель директора ГУП ДО «Пригородное» Надежда Капленко не проходит как подозреваемая по делу о мошенничестве. Она смогла убедить следователей, что к аферам с многоквартирными домами в Сестрорецке ни замдиректора, ни само предприятие отношения не имеет.
Как рассказала «Фонтанке» 27 ноября Надежда Капленко, с рабочего места на Ординарной улице в Петербурге ее увезли утром в пятницу, 23 ноября. Оперативники показали ей бумагу, в которой говорилось о хищении госимущества, однако о деталях рассказали уже в отделе полиции в Курортном районе.
Беседы с районными следователями заняли весь день, но в итоге сотрудники полиции убедились в непричастности замдиректора к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По ее словам, в материалах фигурируют дома в Сестрорецке, к которым предприятие не имеет никакого отношения. Мошенники якобы использовали поддельные документы при нелегальной перепродаже квартир, в бумагах фигурировала фамилия Капленко. «ГУП не занимается многоквартирными домами, и у нас нет объектов в Сестрорецке. Да и о продаже речи не идет, мы сдаем и обслуживаем дачные дома», – добавила сотрудница предприятия. Она также отметила, что перед ней извинились и отпустили домой без каких-либо обязательств.
Как ранее сообщала «Фонтанка», Капленко задерживали в качестве подозреваемой по делу о выводе участков на берегу Финского залива из государственной собственности в частную. В материалах фигурирует сумма в пять миллионов рублей.
Справка:
Государственное унитарное предприятие дачного обслуживания «Пригородное» управляет государственным дачным фондом, сдает в аренду, обслуживает и строит дома на территории Курортного района Петербурга. Территория распределена между пятью управлениями – три в Солнечном, по одному в Комарово и Зеленогорске. Часть зданий сдается на коммерческой основе, в дома ГУПа также направляют льготников. Предприятие находится в ведении управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга и Ленобласти.