Петербургские парабадминтонисты завоевали 30 медалей на Кубке России

Спортсмены из Санкт-Петербурга вернулись с финального этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с тридцатью наградами. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Третий финальный этап Кубка России по парабадминтону среди лиц с ПОДА прошел в Казани. Турнир завершил сезон 2018 года. В состязаниях принимал участие 71 спортсмен из 15 регионов страны. Награды были разыграны в личном, парном и микст (смешанный) разрядах.

Северную столицу представили 18 спортсменов. Они увезли домой 10 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Абсолютной чемпионкой турнира стала Наталия Яремчук. Спортсменка взяла золото во всех классах. Также отличились тройными медалями разных достоинств и Вита Вимба, Каролина Иванова, Ульяна Подпальная, Андрей Рейли, Константин Афиногенов и Наталия Прокофьева.

Команда фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность всем, кто поддерживает спортсменов. Благодаря пожертвованиям удалось приобрести для Константина Афиногенова новую спортивную коляску, на которой он активно выступает. Также неравнодушные люди помогли Наталии Прокофьевой – удалось оперативно собрать необходимую сумму и приобрести коляску взамен сломанной в преддверии Кубка России.