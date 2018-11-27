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Город
27.11.2018 13:20
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Глава метро Петербурга опроверг информацию о своем увольнении. Вице-губернатор Албин считает, что «ротация рано или поздно состоится»

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин опровергает распространяемую в СМИ информацию о его возможном скором увольнении с предприятия.

«Никаких заявлений я не писал», — сказал 27 ноября Гарюгин «Фонтанке». Ранее некоторые СМИ сообщали, что он якобы написал заявление об увольнении и покинет должность начальника подземки до конца 2018 года. 

Этот вопрос 27 ноября также прокомментировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, общаясь с журналистами в ходе Международного форума транспортной инфраструктуры. При этом, по словам Албина, Владимир Гарюгин действительно «неоднократно, в силу своего возраста, хотел закончить работу в качестве главы метрополитена».

«Но я настаивал на том, чтобы Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу прошли при Владимире Александровиче Гарюгине. Потому что надежность и безопасность [метрополитена] — главные факторы», — сказал вице-губернатор.

Албин отметил, что «рано или поздно ротация состоится, изменится статус Владимира Александровича». «Я думаю, что он вполне достоин того, чтобы быть спецпредставителем губернатора по вопросам метрополитена», — считает чиновник. Сроки возможного перехода Гарюгина в новый статус он не уточнил.


© Фонтанка.Ру

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