На ЗСД пробка. Большегруз не смог объехать мелкое ДТП и сложился в отбойник

Движение на Центральном участке ЗСД в Петербурге днём 27 ноября затруднено из-за ДТП.

«После вантового моста через Корабельный фарватер при движении в южном направлении – аварийный транспорт в правой полосе», – сообщает ООО «Магистраль северной столицы». Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», контейнеровоз врезался в ограждение.

«Только что проезжал, – рассказывает Денис. – Две «скорые», реанимация, только что и пожарные подъехали».

По данным «Фонтанки», большегруз объезжал участников мелкой аварии, произошедшей ранее, и сложился. Асфальт на дороге сухой, что подтверждают и автомобилисты в комментариях в «ДТП и ЧП»: «Вчера ездил. Там уже реагенты вовсю льют», «На ЗСД поливают реагентом постоянно», «Утром было абсолютно не скользко. Асфальт был белый от реагентов и сухой».

Тем не менее водителям не стоит забывать, что зимой надо быть предельно бдительными, не нарушать скоростной режим и дистанцию, особенно на расположенных у воды участках дорог. За последние сутки на ЗСД произошло несколько аварий. Например, вчера днём у съезда на Морскую набережную столкнулись несколько машин. Вечером на самом съезде столкнулись ещё три машины, рассказывали в «ДТП и ЧП». Разбитая каршеринговая легковушка оставалась в отбойнике до позднего утра.