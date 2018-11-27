«Роснефть» возобновила продажи топлива на Петербургской бирже в полном объеме. Соглашение Сечина и Козака заработало

Госкомпания «Роснефть» возобновила продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в обычном режиме. Об этом 27 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Объем предложения издание не уточнило, ранее на «Роснефть» приходилось до 40% всего моторного топлива, которое торговалось на бирже.

Напомним, «Роснефть» 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на биржу. Это привело к подорожанию топлива. Договоренность о возвращении компании к торгам была достигнута 16 ноября на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина, поставки возобновились 20 ноября, однако не в полном объеме.