В Калининграде облили краской памятник Канту, призвав отказаться от имени «врага»

Памятник немецкому философу Иммануилу Канту, установленный в сквере перед Балтийским федеральным университетом, носящим его имя, облили розовой краской в Калининграде. Рядом разбросали листовки с призывом отказаться от «врага».

О происшествии утром 27 ноября сообщила журналист Оксана Майтакова в Facebook. Она сфотографировала облитые постамент и тротуар рядом, а также «разжигающую» листовку. В тексте автор обращается к студентам Балтийского федерального университета, надеясь на их «патриотизм». Упоминая национальность ученого 18-го века, неизвестный причисляет его к «врагам» и требует срывать таблички и «вымарывать чужое имя из своих» документов.

Фото: Оксана Майтакова/facebook.com

Памятник Иммануилу Канту – объект культурного наследия, городские чиновники обещают привести его в надлежащий вид в течение дня. Вандала разыскивают правоохранительные органы.

Имя немецкого философа есть в списке конкурса на присвоение нового имени калининградскому аэропорту Храброво. Этот вариант сначала лидировал, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Но разрыв небольшой: за имя Канта проголосовали 32% участников, за Елизавету Петровну — 34%.

Памятник Канту был установлен в середине 19-го века на его родине в Кёнигсберге (нынешнем Калининграде). Бронзовую скульптуру создали в Берлине по проекту скульптора Христиана Даниэля Рауха и открыли в день 60-летия со дня смерти философа. В 1884 памятник перенесли на нынешнее место - перед зданием Кёнигсбергского университета (ныне — сквер перед зданием Балтийского федерального университета).

Памятник бесследно исчез во время Второй мировой войны. Однако его постамент сохранился, и после войны он был использован для памятника Тельману, установленному на улице Тельмана. Воссоздали скульптуру в 1992 году по сохранившейся модели.