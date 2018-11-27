«Ситуация не нуждается в умиротворении». В Кремле отвергли помощь Запада в урегулировании конфликта в Керченском проливе

Россия не нуждается в помощи США, Германии и Франции для разрешения кризиса, вызванного задержанием российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе украинских судов. Как пишет 27 ноября РБК, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», – сказал Песков.

Он отметил, что сейчас в Керченском проливе действует «обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей», поэтому никакая помощь не требуется.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео предложил Владимиру Путину и Петру Порошенко начать переговоры, американцы готовы выступить посредниками. Кроме того, Германия и Франция в рамках «нормандской четверки» призвали стороны к деэскалации ситуации, также заявив о готовности помочь.