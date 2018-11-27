«Ситуация не нуждается в умиротворении». В Кремле отвергли помощь Запада в урегулировании конфликта в Керченском проливе
Россия не нуждается в помощи США, Германии и Франции для разрешения кризиса, вызванного задержанием российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе украинских судов. Как пишет 27 ноября РБК, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», – сказал Песков.
Он отметил, что сейчас в Керченском проливе действует «обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей», поэтому никакая помощь не требуется.
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео предложил Владимиру Путину и Петру Порошенко начать переговоры, американцы готовы выступить посредниками. Кроме того, Германия и Франция в рамках «нормандской четверки» призвали стороны к деэскалации ситуации, также заявив о готовности помочь.
Справка:
Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.