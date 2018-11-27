«Чего только не увидишь в небе над Питером». Прицепленный к вертолету истребитель преодолел путь к кронштадтскому «Патриоту»

Вертолет Ми-26 на подвесе доставил в Кронштадт 15-тонный многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Утром 27 ноября его успешно посадили во дворе кронштадтского адмиралтейства.

За процессом доставки истребителя на остров наблюдали очевидцы.

«Чего только не увидишь в небе над Питером», – прокомментировал один из них в соцсетях.

По данным «Фонтанки», вертолет стартовал с аэродрома Пушкин, его путь составил около 60 километров. Сейчас Су-27 уже находится в Кронштадте, где он станет памятником в военно-исторический парке Западного военного округа.

О подготовке к операции сообщалось ранее. Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 «поисково-спасательной окраски» удивил и разбудил кронштадтцев 20 ноября. Позже его присутствие в небе над островом объяснили в ЗВО разведкой местности и изучением условий для транспортировки.