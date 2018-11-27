«Чего только не увидишь в небе над Питером». Прицепленный к вертолету истребитель преодолел путь к кронштадтскому «Патриоту»
Вертолет Ми-26 на подвесе доставил в Кронштадт 15-тонный многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Утром 27 ноября его успешно посадили во дворе кронштадтского адмиралтейства.
За процессом доставки истребителя на остров наблюдали очевидцы.
«Чего только не увидишь в небе над Питером», – прокомментировал один из них в соцсетях.
По данным «Фонтанки», вертолет стартовал с аэродрома Пушкин, его путь составил около 60 километров. Сейчас Су-27 уже находится в Кронштадте, где он станет памятником в военно-исторический парке Западного военного округа.
О подготовке к операции сообщалось ранее. Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 «поисково-спасательной окраски» удивил и разбудил кронштадтцев 20 ноября. Позже его присутствие в небе над островом объяснили в ЗВО разведкой местности и изучением условий для транспортировки.
Справка:
В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании пяти парков «Патриот» на манер подмосковного. Один из объектов разместится в Кронштадте. Минобороны передает комплекс зданий адмиралтейства, Голландскую кухню, Южную оградительную стенку Усть-Рогатки, казарму Первого учебного морского экипажа и «Беседку Попова» на Коммунистической улице, форты Кроншлот, Александр I, а также комплекс фортификационных сооружений на Южной кронштадтской дороге: 1-ю, 2-ю, Южную мортирные батареи и пушечную «Демидов». Юридические лица, согласно постановлению, должны быть зарегистрированы в течение двух месяцев, до 5 декабря. Особенность кронштадтского парка в том, что он, в отличие от своих четырёх собратьев, будет автономным, а не бюджетным.