На «Беговой» и «Новокрестовской» нашли более тысячи дефектов. Их исправляют без остановки движения

За полгода эксплуатации новых станций Невско-Василеостровской линии метро на них обнаружено более тысячи дефектов. «Метрострой» утверждает, что все исправляет по гарантии.

«За шесть месяцев мы обнаружили более тысячи дефектов, – сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 27 ноября в ходе Международного форума транспортной инфраструктуры в Петербурге. – Эти дефекты сегодня исправляет, как ни парадоксально, «Петербургский метрополитен» без остановки движения».

В «Метрострое» «Фонтанке» подтвердили наличие замечаний, однако подчеркнули, что устраняют дефекты в рамках гарантийных обязательств. Напомним, ранее сообщалось о том, что на «Новокрестовской» меняли бракованные валы траволаторов.

Общая сметная стоимость участка зеленой линии от станции «Приморская» до станции «Беговая» через «Новокрестовскую» составляет 36,8 млрд рублей. 13,8 млрд — федеральное софинансирование, госконтракт непосредственно на строительно-монтажные работы стоил 30,9 млрд. Пропускная способность линии — 29 пар поездов в час. Суточный объем перевозки — 761 тыс. пассажиров.

«Новокрестовскую» и «Беговую» ввели в постоянную эксплуатацию 26 мая. При этом «Беговая» на протяжении строительства оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать.