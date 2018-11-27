Водителю вернули деньги за проезд по М-11. Ружьё убедило, но не полицию

Москвич не согласился с суммой оплаты за проезд по трассе М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург). Отстаивать свои права он решил с оружием в руках. Теперь ему грозит тюрьма.

Как сообщает 27 ноября агентство «Москва», мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудников пункта оплаты проезда, задержали сотрудники УМВД России по городскому округу Химки.

По данным полиции, 53-летний житель Москвы зашёл в офис по обслуживанию клиентов, расположенный на автодороге М-11, и, угрожая ружьём, потребовал у сотрудников вернуть ему 625 рублей, которые повторно были списаны у него за проезд по платной магистрали. Автомобилист при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему быстро выдали требуемую сумму. Он направился к выходу, где его и взяли прибывшие на место полицейские. При себе у мужчины обнаружили ружьё Remington и 39 патронов к нему. Оружие изъято.

Видео: YouTube/МОСРЕГ

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Платная автодорога М-11 общей протяжённостью 669 километров пройдёт от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). К настоящему времени открыты участки в Московской, Тверской и Новгородской областях. Строящиеся седьмой и восьмой участки в Новгородской и Ленинградской областях планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Проезд по всей трассе, как ожидается, будет стоить около 2 тысяч рублей.