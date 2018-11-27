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Общество
27.11.2018 12:26
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Кудрин: Таких низких темпов роста экономики России не было со Второй мировой войны

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал, что Россия попала «в серьезную застойную яму». Об этом 27 ноября пишет РБК. 

«Мы [Россия] в последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, не было», – заявил Кудрин на Международном форуме Финансового университета при правительстве. 

Руководитель Счетной палаты настаивает, что потенциально российская экономика может расти на 1,6%, но и это на 0,2% ниже, чем планировалось ранее. Он призвал увеличить расходы на образование, здравоохранение, а также снизить долю государства в экономике.

По оценкам Кудрина, нынешние темпа роста не позволят России к 2024 году стать одной из пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, о чем говорится в одном из майских указов Владимира Путина. Сейчас РФ по этому показателю занимает шестое место, пропустив вперед замыкающую пятерку Германию.  

Напомним, ранее Кудрин предположил, что в следующем году темпы роста ВВП могут  составить менее 1%. В начале октября Минэкономразвития рассказало, что в консервативном сценарии прогнозирует замедление темпов роста ВВП до 1% в 2019 году с последующим их восстановлением к 2024 году до 3%.

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