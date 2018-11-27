Албин: Смольный нарастит долю в «Метрострое» в течение полугода
На процедуру увеличения доли Смольного в составе акционеров компании «Метрострой» потребуется около полугода. Об этом 27 ноября рассказал журналистам вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе проходящего в Петербурге Международного форума транспортной инфраструктуры.
«По процедурам, это примерно полгода», — отметил чиновник.
«Первая задача [докапитализации «Метростроя»] — формирование конкурентной среды. Вторая — оживление самой компании. «Метрострой» — один из флагманов освоения подземных пространств и строительного комплекса. Докапитализация позволит увеличить долю города и повысить управляемость компании», — сказал Албин, напомнив, что на докапитализацию потребуется до 130 млрд рублей.
Сейчас «Метрострой» на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% — комитету имущественных отношений. Еще 24,23% находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% — у его отца и бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальные доли распределены между миноритарными акционерами.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о планах Смольного увеличить долю города в капитале «Метростроя». В самой компании утверждают, что обсуждение в СМИ вопроса о допэмиссии ведет к дестабилизации ее работы.
Справка:
«Фонтанка» подробно рассказывала о попытках Смольного стать полноценным хозяином положения в вопросе строительства метро. Сейчас эта проблема могла обостриться в связи с последними сложностями компании при строительстве станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». В октябре «Метрострою» продлили контракт на строительство трех станций метро и депо до 31 мая 2019 года. Кроме того, городские власти дополнительно выделили компании 4,2 млрд рублей. Накануне Албин снова раскритиковал «Метрострой», который, судя по всему, не успеет достроить станции Фрунзенского радиуса в срок, а в компании в ответ на это упрекнули Смольный в отказе от ответственности за сложную ситуацию, которая сложилась на этом объекте.