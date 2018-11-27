Албин: Смольный нарастит долю в «Метрострое» в течение полугода

На процедуру увеличения доли Смольного в составе акционеров компании «Метрострой» потребуется около полугода. Об этом 27 ноября рассказал журналистам вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе проходящего в Петербурге Международного форума транспортной инфраструктуры.

«По процедурам, это примерно полгода», — отметил чиновник.

«Первая задача [докапитализации «Метростроя»] — формирование конкурентной среды. Вторая — оживление самой компании. «Метрострой» — один из флагманов освоения подземных пространств и строительного комплекса. Докапитализация позволит увеличить долю города и повысить управляемость компании», — сказал Албин, напомнив, что на докапитализацию потребуется до 130 млрд рублей.

Сейчас «Метрострой» на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% — комитету имущественных отношений. Еще 24,23% находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% — у его отца и бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальные доли распределены между миноритарными акционерами.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о планах Смольного увеличить долю города в капитале «Метростроя». В самой компании утверждают, что обсуждение в СМИ вопроса о допэмиссии ведет к дестабилизации ее работы.