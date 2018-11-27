Задержанному в Южной Корее российскому сухогрузу не дают заправиться. Моряки могут замерзнуть и оголодать

Российский сухогруз «Севастополь» не может выйти из южнокорейского порта Пусан из-за нехватки топлива. Местные компании отказываются его заправлять.

Об этом сообщает владивостокское издание VL.RU со ссылкой на ТАСС 27 ноября. Запаса топлива на судне остается на пять-шесть часов, команда перешла на жесткий режим экономии. Капитан был вынужден обратиться к капитану порта и дипведомствам. Если «Севастополь» в ближайшее время не получит возможность заправиться, то на сухогрузе начнутся проблемы с электричеством. Это приведет к сложностям с отоплением, приготовлением пищи и подачей воды в случае аварийной ситуации.

Судовые агенты, которые отказывают команде в заправке, ссылаются на некий список судов, которые запрещается бункеровать.

В конце сентября судно было задержано в том же порту, ему не выдавали разрешение на выход в море из-за западных санкций, связанных с заявлением экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о российских поставках топлива Северной Корее в обход санкций. Тогда спустя несколько дней сухогруз все же смог уйти в порт Владивостока.

Сухогруз принадлежит зарегистрированному во Владивостоке ООО «Судоходная компания Гудзон» (Gudzon Shipping). Ее владелец заявлял, что никогда не работал с Северной Кореей.