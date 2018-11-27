Триумфатор Олимпиады-2018 Олег Знарок вернулся в сборную по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею на Олимпийских играх – 2018 Олег Знарок спустя полгода после окончания предыдущего контракта подписал новое соглашение с профильной Федерацией. Как сообщает пресс-служба ФХР, 55-летний специалист будет консультантом штаба сборной.

«Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех», – заявил Олег Знарок.

Олег Знарок Фото: Архив/Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки «Красная машина», консультирование тренеров системы сборных команд.

Напомним, Олег Знарок трижды выигрывал главный приз Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина: в сезонах 2011/12 и 2012/13 с московским «Динамо», а также в 2016/17 с петербургским СКА. В 2014 году возглавил сборную России. Под его руководством национальная команда выиграла золото (2014), серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира и стала олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.