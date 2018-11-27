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Общество
27.11.2018 12:32
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«Пересмотр границ опасен». При проверке соглашения о чечено-ингушской границе в КС цитировали Путина

Ингушский народ никогда не согласится с границей, которую провели между Чечней и Ингушетией Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заявил судьям Конституционного суда РФ сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров. В открытом заседании о проверке законности устанавливающего границы соглашения он упомянул президента Путина и предостерёг от поспешных и непродуманных решений.

«Пересмотр границ опасен». При проверке соглашения о чечено-ингушской границе в КС цитировали Путина

Магомед Даудов, спикер Парламента ЧР (справа)

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», слово Ахмату Погорову было дано после того, как выступили участники процесса, который начался утром 27 ноября на Сенатской площади. Специфика нынешнего заседания в том, что в качестве участников процесса выступают представители глав Ингушской и Чеченской республик, а также председатель Народного собрания Ингушетии. Все остальные, в том числе постоянные представители законодательной и исполнительной власти, имеют статус приглашённых лиц. 

В своём выступлении Погоров, так же как и представители Евкурова и Кадырова, напомнил о проведённых в 2008 году границах муниципальных районов, когда большая часть спорного Сунженского района административно контролировалась Ингушетией. Ранее адвокаты республиканских глав, Александр Орлов и Гаиб Берсункаев, упоминая об этом, подчёркивали, что муниципальная граница не может служить аргументом, а подписанное соглашение восстанавливает историческую справедливость. 

Ахмат Погоров оппонировал тем, что «соглашение носит антинародный характер и без референдума не порождает правовых последствий».

«Ингушский народ никогда не согласится на то, чтобы уступить часть своих территорий, и будет отстаивать свою позицию», – сказал сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, напомнив слова российского президента об опасности пересмотра границ.

«Ингушский народ, переживший несправедливость, остро реагирует на такие изменения. В спешке принятое, непродуманное решение чревато межнациональными конфликтами, что мы и видим сейчас», – сказал он. 

«Пересмотр границ опасен». При проверке соглашения о чечено-ингушской границе в КС цитировали Путина

К проверке документов, которые легли в основу пересмотра чечено-ингушской границы, Конституционный суд России приступил 27 ноября. С запросом обратился глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В сентябре 2018 года он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым подписал соглашение, призванное поставить точку в территориальном споре, возникшем после распада Чечено-Ингушской АССР. 

Подписанный Кадыровым и Евкуровым документ породил не только два республиканских закона, но и протестные настроения. Для усмирения несогласных охране Евкурова приходилось стрелять в воздух, а Рамзану Кадырову – извиняться.  

Ингушские депутаты обратились в местный Конституционный суд, и 30 октября тот признал, что была нарушена процедура — для ратификации соглашения нужно было провести референдум. Юнус-Бек Евкуров убежден, что ингушский КС вышел за пределы своей компетенции, и обратился в Конституционный суд Российской Федерации – чтобы подтвердить законность соглашения и последовавшего закона. 

27 ноября на Сенатской площади заслушивают позиции сторон. На заседание были приглашены главы республик, а также представители Всемирного конгресса ингушского народа. Юрист последнего – Рамиль Ахметгалиев заявил накануне, что ему рекомендовали не ехать в Петербург. В тот же день, 26 ноября, инициативная группа подала документы в избирком Ингушетии, запустив таким образом процедуру референдума. 27 ноября в Ингушетии проходит многотысячный митинг против ратификации соглашения. Он согласован властями, однако участники протеста сообщают об отключении мобильного Интернета. 

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