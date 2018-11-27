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Власть
27.11.2018 11:56
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Конкурс на аэроэкспресс до Пулково продлят на 2 месяца, итоги подведут 30 мая

Конкурс по проекту создания и эксплуатации в Петербурге линии железнодорожного сообщения по маршруту «Витебский вокзал» – аэропорт Пулково продлят на 2 месяца. Ранее предполагалось подвести итоги в среду, 28 ноября. 

О планах по продлению конкурса рассказал 27 ноября вице-губернатор Игорь Албин в ходе международного форума транспортной инфраструктуры. «Я предлагаю перенести на 2 месяца, – заявил чиновник. – Мы хотим надлежащих финансово-экономических обоснований и понимания последствий». По словам Албина, интересанты есть, преимущественно это консорциумы с участием банков и подрядных организаций. В комитете по инвестициям «Фонтанке» информацию о продлении конкурса подтвердили: «На площадке ведомства создана рабочая группа с участием представителей ОАО «РЖД», перед которой стоит задача в течение двух месяцев урегулировать все вопросы, касающиеся параметров реализации проекта, включая окончательное согласование трассировки линии».

Напомним, конкурс на строительство аэроэкспресса по принципу ГЧП комитет объявил в июле. Проект включает в себя строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии от точки примыкания к сети общего пользования ОАО «РЖД» (станции Шушары) до аэропорта Пулково, конечную станцию Пулково и вокзальный комплекс, непосредственно примыкающий к действующему аэровокзалу. Ориентировочная стоимость составляла порядка 18,8 млрд рублей, причем 10 млрд приходится на капитальный грант от города. 

Закончить прием заявок предполагалось 28 ноября. Теперь, по словам комитета по инвестициям, этот срок откладывают до 30 января, а 30 мая собираются подвести итоги. Как писала «Фонтанка», закончить строительство предполагалось в 2022 году. Однако затем выяснилось, что позиции РЖД и Смольного не совпадают, железнодорожники настаивали на трассировке от Балтийского вокзала до аэропорта. Накануне Смольный сообщил, что различные варианты обеспечения транспортной доступности Пулково (включая метро, аэроэкспресс и скоростной трамвай) представят на рассмотрение врио губернатора Александру Беглову.

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