Кипяток из аварийной трубы перекрыл проспект Ветеранов. На перекрестке с Маршала Жукова пробка

Теплотрасса лопнула на юге Петербурга утром 27 ноября. Аварийная бригада работает на месте, движение по проспекту Ветеранов временно перекрыто.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, кипяток хлещет с двух сторон проспекта Ветеранов на перекрестке с Маршала Жукова. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» нашему изданию сообщили, что аварийная бригада выехала на место около половины 11 утра. Течь дала труба диаметром 500 миллиметров возле 109 дома по проспекту Ветеранов. На потребителях авария не сказалась. А вот движение по Ветеранов затруднено.