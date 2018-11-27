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В Горном университете не забыли бизнесменам из списка Forbes нападение на коллегу. В Москве обыскали «Корпорацию Казахмыс»

Следственный комитет Петербурга обыскал представительство крупнейшей горнорудной компании Казахстана по делу о мошенничестве, от которого пострадала фирма умершего заслуженного машиностроителя Зимина. За товарища по науке вступился влиятельный ректор.

Следственный комитет и оперативники экономической полиции Василеостровского района 20 ноября провели обыск в московском офисе представительства казахской компании «Корпорация Казахмыс», расположенном в бизнес-центре Savinski в Большом Саввинском переулке. Об этом сообщают наши коллеги с 47news.

Это одна из крупнейших горнорудных и металлургических компаний Казахстана. Обыск прошёл в канве расследования уголовного дела, возбуждённого в июне по признакам статей 201 УК – «Злоупотребление полномочиями» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемым по делу является 63-летний Михаил Арустамян. До декабря прошлого года он был исполнительным директором АО «Изготовление, внедрение, сервис» («ИВС»).

По версии следствия, Арустамян договорился с топ-менеджерами «Корпорации Казахмыс», что подпишет ряд дополнительных соглашений к договорам между компаниями. За период с сентября прошлого года до февраля нынешнего, в Петербурге, ныне обвиняемый подписал с коммерческим директором «Корпорация Казахмыс» Рустамом Адильханом пять допсоглашений. В них были предусмотрены заведомо невыполнимые требования по срокам поставки металлургического оборудования и инжинирингового обеспечения под ключ. В соглашениях также оговаривался разрыв контракта в одностороннем порядке и предоставление права требования «Казахмысу» конкретной суммы в случае, если хоть один из показателей не будет выполнен. Речь идёт о 19,5 млн долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 1,3 млрд рублей. В допсоглашении Арустамян установил местом разрешения споров суд в Караганде, по месту нахождения «Корпорации Казахмыс».

В конце февраля казахская сторона предъявила претензии петербургским партнёрам по всем допсоглашениям и обратилась в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области Республики Казахстан с исками о взыскании убытков на сумму в 19,5 миллиона долларов. Отметим, что исходя из материалов дела, по контракту с «Корпорацией Казахмыс» на 23 млн долларов, петербургская компания поставила оборудование, за которое у «Корпорации Казахмыс» оставался долг в 13 млн долларов. Решением суда эта сумма была принята в зачёт требований казахской стороны. Оставшиеся 6,5 млн судебный исполнитель в Казахстане истребовал и получил для «Корпорации Казахмыс» от аффилированной с ней же компании. Она также была должна «ИВС» за поставленное ей оборудование. Иск дочерней «Казахмыс Смэлтинг» на 8,1 млн долларов суд тоже удовлетворил. Таким образом, получилось, что «ИВС» бесплатно поставило оборудование и осталось должно 8,1 млн долларов.

Отметим, что АО «Изготовление, внедрение, сервис» («ИВС») зарегистрировано в 1991 году в Петербурге. Основными видами деятельности являются: «деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций». На протяжении многих лет руководителем компании был бывший гендиректор института «Гипромашобогащение» и заслуженный машиностроитель, академик, а также автор более полусотни изобретений и патентов Алексей Зимин. До последнего времени он был заместителем председателя Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и президентом научно-производственного объединения «РИВС».

В прошлом сентябре Зимин умер на 66 году жизни. Группа компаний по совокупности производственной цепочки состоит от конструкторских бюро до завода. На предприятии работает около 600 человек. По данным СПАРК-Интерфакс, в марте нынешнего года гендиректором «ИВС» стала 39-летняя дочь Зимина – Анна. Она также окончила Горный университет.

По данным «Фонтанки.ру», в начале лета этого года Анна Зимина обратилась к ректору Горного университета Владимиру Литвиненко, который долгие годы был знаком с ее покойным отцом. Насколько известно нашему изданию, именно Литвиненко включил свой многоуровневый административный ресурс для защиты компании «ИВС».


© Фонтанка.Ру

Справка:

«Корпорация Казахмыс» подконтрольна казахскому бизнесмену из пятёрки Forbes по этой стране Владимиру Киму. Председатель совета директоров – не менее известный в Казахстане долларовый миллионер Эдуард Огай, также попадавший на страницы Forbes. Корпорация владеет 13 действующими рудниками по добыче медной руды и попутных материалов, например золота. Медь идёт в Китай и Европу. В составе группы компаний два угольных разреза, а также Карагандинская ГРЭС, Жезказганская и Балхашская ТЭЦ. По данным за 2013 год прибыль, до вычета налогов, составила 1,1 млрд $. Добыча измеряется миллионами тонн. Есть мнение, что компания подконтрольна президенту Назарбаеву.

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