Опрос: О переезде в США мечтают вдвое меньше россиян

Россияне перестали грезить переездом в Соединенные Штаты Америки. За последние три года число тех, кто хотел бы переехать за океан, снизилось вдвое. А популярность Европы, напротив, возрастает. Таковы итоги опроса холдинга «Ромир», представленные 27 ноября.

Патриотов — подавляющее большинство. 88% участников исследования заявили, что никуда не хотят из России. Правда, в 2015 году таких было больше — 92%. Но за три года до того, в 2012-м, – только 64%. Так что можно говорить об устойчиво высокой доле тех, кто лоялен к родине.

При этом 12% все-таки переехали бы. В основном такое желание выражают молодые — люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них «непатриотичных» – 27%. А вот в категории «45+» об эмиграции задумываются только 10%.

Если же говорить о странах, куда хотели бы уехать опрошенные, то 62% потенциальных эмигрантов предпочли бы одну из европейских стран: Германию (16%), Италию (7%) или Испанию (4%). США и Канаду выбрали 13% опрошенных, причем основная часть все же предпочитает Штаты. О переезде в одну из азиатских стран подумывают 6% респондентов. 7% потенциальных мигрантов назвали привлекательными другие страны, среди которых Бразилия, Аргентина или Австралия. А 12% затруднились с ответом.

При этом эксперты «Ромир» подчеркивают: по сравнению с результатами опроса 2015 года привлекательность европейских стран увеличилась – ранее такой вариант ответа указывали 42% опрошенных. И почти вдвое меньше стала доля тех, кто грезит об Америке. Судя по всему, на такой расклад повлияла международная обстановка последних лет — противостояние РФ с Западом, прежде всего с США.