В СБУ подтвердили, что на кораблях в Керченском проливе находились украинские контрразведчики
Служба безопасности Украины подтвердила, что среди членов экипажей украинских судов, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе 25 ноября, были контрразведчики.
«Офицеры украинских спецслужб выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности», – говорится в опубликованном 27 ноября заявлении главы СБУ Василия Грицака. Он подчеркивает, что это «обычная практика», принятая и в России.
«Настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть "ФСБшных" и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение», – заявил Грицак.
Он подчеркнул, что показания о том, что украинские корабли сознательно шли на провокацию, сотрудники СБУ якобы давали под давлением: «Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии», – подытожил глава СБУ. И добавил, что украинская сторона предпринимает все возможные шаги для освобождения граждан республики.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.