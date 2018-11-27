В СБУ подтвердили, что на кораблях в Керченском проливе находились украинские контрразведчики

Служба безопасности Украины подтвердила, что среди членов экипажей украинских судов, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе 25 ноября, были контрразведчики.

«Офицеры украинских спецслужб выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности», – говорится в опубликованном 27 ноября заявлении главы СБУ Василия Грицака. Он подчеркивает, что это «обычная практика», принятая и в России.

«Настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть "ФСБшных" и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение», – заявил Грицак.

Он подчеркнул, что показания о том, что украинские корабли сознательно шли на провокацию, сотрудники СБУ якобы давали под давлением: «Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии», – подытожил глава СБУ. И добавил, что украинская сторона предпринимает все возможные шаги для освобождения граждан республики.