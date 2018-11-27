После тестирования на «Коле» линию, разделяющую встречные полосы, предлагают сделать жёлтой по всей стране

Использовать жёлтую разметку для разделения встречных направлений движения на двух- и трёхполосных дорогах предложил регионам Минтранс в своих методических рекомендациях. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

В Росавтодоре и Минтрансе считают, что жёлтый цвет лучше виден под снегом, и это будет способствовать снижению аварийности. Эксперименты, которые проводились в частности в Карелии и Мурманской области на автодороге Р-21 «Кола», доказали эффективность нововведения. Жёлтая разметка активно применяется в других странах, например в США и Канаде.

«Это намного ярче, чем белый цвет. Когда, например, стали делать пешеходные переходы желтые с белым – стало виднее водителям. Инициатива Минтранса абсолютно разумна», – заявил RT глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Сейчас жёлтая разметка в России используется для обозначения остановок общественного транспорта, зон, где запрещена стоянка, в качестве временной разметки во время дорожных работ. 1 июня этого года вступил в силу новый ГОСТ, разрешающий разделять встречные потоки цветными линиями.