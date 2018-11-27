Рубль начал укрепляться после падения на фоне конфликта в Керченском проливе
Российская национальная валюта укрепилась почти на 50 копеек по отношению к евро и на 40 — к доллару на открытии торгов на Московской бирже 27 ноября.
Курс евро перешагнул через психологически важную отметку в 76 рублей и, по данным на 10:50 по московскому времени, торгуется за 75,56 руб. За американскую валюту, в свою очередь, дают 66,7 руб. Эксперты говорят, что отсутствия ухудшения ситуации в отношениях между Россией и Украиной уже достаточно для того, чтобы рубль начал укрепляться.
Напомним, что 26 ноября конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе привел к тому, что российская валюта потеряла 50 копеек, несмотря на растущую цену на нефть.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.