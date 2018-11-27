Рубль начал укрепляться после падения на фоне конфликта в Керченском проливе

Российская национальная валюта укрепилась почти на 50 копеек по отношению к евро и на 40 — к доллару на открытии торгов на Московской бирже 27 ноября.

Курс евро перешагнул через психологически важную отметку в 76 рублей и, по данным на 10:50 по московскому времени, торгуется за 75,56 руб. За американскую валюту, в свою очередь, дают 66,7 руб. Эксперты говорят, что отсутствия ухудшения ситуации в отношениях между Россией и Украиной уже достаточно для того, чтобы рубль начал укрепляться.

Напомним, что 26 ноября конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе привел к тому, что российская валюта потеряла 50 копеек, несмотря на растущую цену на нефть.