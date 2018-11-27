ВТБ пригрозила подать в суд на Порошенко, чтобы вернуть потраченные на его банк деньги

Банковская группа ВТБ заявила о возможном иске в международный суд против президента Украины. Попавшая под ограничения дочка российской компании на территории соседней страны была создана на базе купленного у Петра Порошенко банка «Мрия».

Заявление 27 ноября опубликовано на сайте банка. Группа ВТБ, говорится в тексте, оставляет за собой право «обратиться в международный суд за взысканием с г-на П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка». Принятые судом Украины решения об аресте акций и активов ВТБ в компании назвали правовым нигилизмом. «Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», – отмечают в ВТБ.

Акции российских банков, а кроме ВТБ в списке оказались Сбербанк и Проинвестбанк, были арестованы в марте этого года. Коммерческим структурам запрещено проводить процедуры ликвидации или реорганизации, продавать имущество. Арест был наложен по иску ряда компаний, которые связывают с бизнесменом и бывшим владельцем национализированного Приватбанка Игорем Коломойским. Это «компенсация» за отобранную в Крыму недвижимость.