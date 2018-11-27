В Ингушетии снова отключили Интернет. Там начинается очередной митинг против новой границы с Чечней

Об очередном отключении мобильного Интернета в Ингушетии «Фонтанке» 27 ноября сообщили сразу несколько источников в регионе. В частности, глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

«Перед митингом в Ингушетии вновь отключили интернет», – написал политик на своей странице в Facebook. Согласованный митинг противников соглашения о новой границе с Чечнёй проходит сегодня в Назрани. Его организаторы ранее заявляли «Фонтанке», что митинг приурочен к заседанию Конституционного суда, который сегодня рассматривает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о законности соглашения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о новой административной границе между регионами.

О перебоях с Интернетом в Ингушетии сообщалось в ходе предыдущего массового протеста в октябре, когда жители республики не покидали центр Магаса в течение двух недель. Позже стало известно, что операторы связи были вынуждены отключать Интернет по требованию силовиков.

Накануне сообщалось об угрозах в адрес адвокатов противников соглашения о новой границе, которые выступят сегодня в КС в качестве «приглашённых». В понедельник 26 ноября инициативная группа граждан подала в избирательную комиссию Ингушетии документы на проведение референдума по вопросу о границе.