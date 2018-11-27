СКА хочет увеличить вместимость арены «Санкт-Петербург» до 78 тысяч зрителей

Технические возможности позволяют существенно увеличить вместимость арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове во время проведения на ней двух хоккейных матчей 16 и 22 декабря. Как заявил вице-президент хоккейного клуба СКА и Федерации хоккея России Роман Ротенберг, благодаря этому удастся побить не только рекорд России/СССР, но и Европы.

«В данный момент главный акцент на продаже билетов, потому что мы идем на рекорд, и даже есть техническая возможность пойти на европейский рекорд — 78 000. Это очень серьезный вызов, мы делаем все возможное, чтобы превзойти это достижение. Побить результат США в Мичигане, который составляет больше 120 тысяч, мы, к сожалению, не можем, но нам под силу установить европейский рекорд. На сегодняшний день на 16 декабря продано уже 25 000 билетов, а на 22-е число – 20 000. Это хорошая динамика», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

По словам вице-президента СКА, также будет использована практика по привлечению студентов и школьников. «Это мероприятие не только спортивного, но и общественного масштаба», – подчеркнул Роман Ротенберг.

Ранее планировалось, что вместимость арены «Санкт-Петербург» на хоккейных матчах составит 70 тысяч человек. Дополнительные места планировалось разместить на поле, вокруг хоккейной коробки. Максимальная вместимость стадиона в футбольной конфигурации 68 тысяч зрителей. Хоккейный матч в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет 16 декабря. 22 декабря, в день рождения отечественного хоккея, там же будет сыгран матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.