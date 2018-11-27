Снова - нездорово. Очередной фигурант дела о теракте в Петербурге отправлен на принудительное лечение

Московский окружной военный суд признал психически нездоровым обвиняемого в подготовке взрыва Казанского собора. Антон Кобец отправлен на принудительное лечение – следом за подрывником магазина «Перекресток».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, постановление о применении принудительных мер медицинского характера Кобцу вынесено 27 ноября на выездном заседании московских военсудей в Ленинградском окружном военном суде.

Антон Кобец был задержан 15 декабря 2017 года сотрудниками УФСБ Петербурга и области. Через несколько месяцев стационарная психиатрическая экспертиза показала, что Кобец не может привлекаться к уголовной ответственности по состоянию здоровья.

По версии следствия, Антон Кобец и неофит-мусульманин Евгений Ефимов задумали теракт в Петербурге. В начале ноября 2017 года они приехали в Казанский собор, осмотрели алтарь, пригляделись к иконостасу, прогулялись до Дворцовой площади для разведки местности.

«Кобец активно обсуждал с Ефимовым недостатки того или иного места, давал советы, склонял к проведению теракта в Генеральном штабе путем взрыва и расстрела выбегающих военнослужащих, тогда как Ефимов предпочитал осуществить самоподрыв в Казанском кафедральном соборе», – заявили в УФСБ Петербурга и области.

Бомбу Ефимов собирал с 5 декабря в гордом одиночестве, считает следствие. Преступление фактически раскрыл владелец арендованного гаража на Литовской улице. 9 декабря он проходил мимо, почуял острый химический запах, открыл дверь дубликатом ключа и увидел белый порошок, кофейную банку с гвоздями, новогоднюю гирлянду и прочую экзотику. Мужчина позвонил Ефимову и велел прибраться, на следующий день посмотрел записи камер наблюдения, установленных у входа в гараж, увидел своего арендатора выносящим мусорные мешки и обратился в ФСБ.

По неофициальной версии, Ефимов ранее вел переписку с вербовщиком запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» по имени Мансур. Ее перехватило ЦРУ и передало данные в ФСБ. Эти данные российская контрразведка обработать успешно не смогла. Ефимов почти закончил бомбу, но вмешался владелец гаража. Тем не менее, Владимир Путин поблагодарил ЦРУ через Дональда Трампа за помощь в раскрытии теракта.

Дело о другом петербургском теракте – взрыве в магазине «Перекресток» – тоже закончилось принудительным лечением обвиняемого. Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым после того, как в декабре 2017 года заложил взрывное устройство в камеру хранения и привел его в действие. Тогда пострадали 18 человек.