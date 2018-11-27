В правительстве заявили об угрозе российской экономике от контрабанды «санкционки»

Товары, попадающие под российское продуктовое эмбарго, продолжают нелегально поступать на российский рынок, что волнует власти, которые принимают «энергичные меры».

«В результате недобросовестных действий [по контрабанде санкционных продуктов] наносится серьезный ущерб российской экономике», – цитирует 27 ноября первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько издание «Коммерсантъ».

По его словам, ситуация с нелегальными поставками товаров, попадающих под контрсанкции, «сложная». При этом Приходько заверил, что эта проблема «находится на постоянном контроле». Тема контрабанды продуктов поднимается практически на каждом заседании Евразийского межправсовета, отметили в правительстве. Замглавы аппарата также подчеркнул, что контролирующие органы принимают «энергичные меры» для решения этого вопроса.

В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против России из-за «дестабилизирующих действий России на Украине». В ответ российское правительство запретило импорт сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться. В августе 2018-го Россельхознадзор отчитался о том, что за три года было уничтожено больше 26 тысяч тонн санкционных продуктов.