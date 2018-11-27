Командующий ВМС Украины назвал признания задержанных моряков неправдой. На них давят родственными связями в Крыму

Задержанные российскими спецслужбами украинские моряки под давлением дают неправдивые показания. Так командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко прокомментировал признания моряков о том, что они участвовали в провокации в Керченском проливе.

«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах, – заявил Воронченко, слова которого 27 ноября приводит «Коммерсантъ». – Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами».

Командующий ВМС назвал матросов из Никополя «честными профессионалами своего дела».

«И то, что они сейчас говорят, это неправда»,— заявил Воронченко.

По его словам, с задержанными уже встретились адвокаты.

Глава ВМС указал на тот повод, который ФСБ может использовать для давления на моряков: двое из них родились в Крыму, на полуострове остаются их родители.

Напомним, вечером 26 ноября ФСБ России опубликовала видео с признаниями командиров судов ВМС Украины, которых накануне задержали в Керченском проливе. Судя по показаниям военных моряков, они знали, что идут на провокацию, и подчинялись приказам сотрудников СБУ, прикомандированных к катерам. В российской спецслужбе добавили: территориальные воды РФ, в которые вторглись суда Украины, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.