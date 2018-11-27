Командующий ВМС Украины назвал признания задержанных моряков неправдой. На них давят родственными связями в Крыму
Задержанные российскими спецслужбами украинские моряки под давлением дают неправдивые показания. Так командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко прокомментировал признания моряков о том, что они участвовали в провокации в Керченском проливе.
«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах, – заявил Воронченко, слова которого 27 ноября приводит «Коммерсантъ». – Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами».
Командующий ВМС назвал матросов из Никополя «честными профессионалами своего дела».
«И то, что они сейчас говорят, это неправда»,— заявил Воронченко.
По его словам, с задержанными уже встретились адвокаты.
Глава ВМС указал на тот повод, который ФСБ может использовать для давления на моряков: двое из них родились в Крыму, на полуострове остаются их родители.
Напомним, вечером 26 ноября ФСБ России опубликовала видео с признаниями командиров судов ВМС Украины, которых накануне задержали в Керченском проливе. Судя по показаниям военных моряков, они знали, что идут на провокацию, и подчинялись приказам сотрудников СБУ, прикомандированных к катерам. В российской спецслужбе добавили: территориальные воды РФ, в которые вторглись суда Украины, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). Пётр Порошенко, в свою очередь, подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней.