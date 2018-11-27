Смольный: Военный парад 27 января на Дворцовой организует и проводит министерство обороны

В Смольном официально прокомментировали идею проведения зимнего военного парада на Дворцовой площади 27 января, приуроченного к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Организация и проведение военного парада, приуроченного ко дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады, осуществляется министерством обороны Российской Федерации. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не наделены контрольными и надзорными полномочиями в отношении федеральных органов власти», – сказано в ответе на коллективное обращение граждан к врио губернатора Александру Беглову. Ответ подписан начальником отдела рассмотрения обращений по общим вопросам Управления по работе с обращениями граждан Ириной Рейтер.

Вместе с тем в Смольном напомнили, что День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января, входит в перечень праздников и памятных дат, установленных городским законом наравне с Днём прорыва блокады Ленинграда (18 января), Днём окончания Ленинградской битвы (9 августа), Днём прорыва морской минной блокады Ленинграда (5 июня) и Днём памяти жертв блокады (8 сентября).

На запрос «Фонтанки» об отношении врио губернатора Петербурга к идее проведения военного парада 27 января ответа пока не поступало.

О том, что думают про идею военного парада историки, почётные граждане, блокадники, политики и военные, «Фонтанка» ранее сообщала в материале «Военный парад на Дворцовой 27 января: «перегар милитаризма» или «высшее уважение государства?».

Выразить мнение по поводу парада читатели «Фонтанки» могут в голосовании на официальной странице интернет-газеты в соцсети «ВКонтакте». На утро 27 ноября 49,6% участников опроса заявили, что не считают военный парад на Дворцовой 27 января 2019 года «уместным». Идею парада поддержали 38,7% проголосовавших. 11,6% участников опроса пока не определились со своим отношением.