Девочке, которую облили спиртом и подожгли сверстники, срочно требуется помощь

СБОР ЗАКРЫТ История про то, как закончилась 15 ноября вечеринка школьников, шокировала всех. В тот день в больницу с ожогами в тяжёлом состоянии была госпитализирована 14-летняя Аня. Как выяснилось позже, один из участников посиделок плеснул в девочку-подростка спиртом и поджег её. В результате она получила сильнейшие ожоги.

Злоумышленника задержали, ведётся следствие. А вот Аня до сих пор в больнице в тяжелом состоянии. Врачи делают всё, что в их силах, для спасения девочки. Однако ей необходимы медицинские препараты, которые не входят в полис ОМС.

Русфонд просит помочь собрать необходимую сумму на лекарства и перевязочные материалы.

Аня Д., 14 лет.

Термический ожог пламенем 3-й степени.

Требуются лекарства и перевязочные материалы. Стоимость 517 450 руб.

«Беда с дочкой случилась в ночь на 15 ноября. Аня пошла на вечеринку, которую устроили ее одноклассники. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент мальчики облили Аню спиртом и подожгли. Огонь перекинулся на одежду и вещи вокруг, подростки поняли, что натворили, потушили пламя, а дочку в шоковом состоянии дотащили до подстанции скорой помощи, где и оставили. О нашей трагедии писали многие СМИ, сейчас идет следствие.

Аню госпитализировали в Детскую городскую больницу (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. У дочки обгорела четверть тела, пострадало лицо, обожжены дыхательные пути. Врачи уже сделали операцию по пересадке кожи, но впереди еще три. Сейчас дочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всю экстренную помощь Аня получает в рамках ОМС, но для дальнейшего эффективного лечения врачам требуются медикаменты, которые не предоставляются за госсчет, а стоят дорого. Купить их самостоятельно мне не по силам. Отец Ани умер, воспитываю дочку одна. Пожалуйста, помогите!» Ольга Д., Санкт-Петербург.

Заведующая ожоговым отделением ДГБ №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«У Ани глубокий ожог пламенем головы, шеи, груди, спины, правой руки, левого плеча, бедер, голеней. Термоингаляционная травма нижних дыхательных путей. Для эффективного лечения ребенку необходимы специальные перевязочные средства, парентеральное питание и дорогие медикаменты, не входящие в перечень жизненно необходимых препаратов».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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