Трамп назвал примененный против мигрантов на границе газ «очень безопасным». Под атаку попали и дети

«Очень безопасным» назвал слезоточивый газ, который применили военные на мексиканской границе, президент США Дональд Трамп. Силовики метили в мигрантов, среди которых были дети.

Глава государства прокомментировал инцидент на границе в ходе круглого стола в штате Миссисипи, пишет 27 ноября РБК. Он осудил взрослых, чьи дети попали под газовую атаку.

«Зачем родитель бежит в место, где, как они знают, будет использован слезоточивый газ, вместе с детьми?» — считает политик. Он также усомнился в том, что все дети были с настоящими родителями. По мнению Трампа, часть мигранток – «хваталы», которые берут с собой чужих детей в надежде на то, что это поможет им быстрее получить убежище в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что 26 ноября группа беженцев (более 8 тысяч человек) из стран Центральной Америки прорвалась к американо-мексиканской границе. Тогда контрольно-пропускной пункт перекрыли американские пограничники и пустили в ход резиновые пули и слезоточивый газ.

К «приему» каравана мигрантов в Соединенных Штатах готовились с середины октября. Трамп командировал к мексиканской границе бойцов Национальной гвардии, а 22 ноября подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой. Он разрешил военным, в случае необходимости, стрелять по мигрантам, так как, по данным президента, среди них есть «как минимум 500 преступников».